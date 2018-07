El ego puede más que el deber

Hace días, fui condenado en costas, en un proceso iniciado contra el Municipio de Plottier, provincia del Neuquén, con el fin de que publicite balances mensuales de Tesorería, que en buen romance significa saber cuánto ingresa a las cuentas municipales y cuánto y en qué se gasta. Sí, fui vencido por la Honorable Cámara y el Tribunal Superior de Justicia, pero lo triste no es haber perdido un juicio, sino que con el fallo no se transparentan las cuentas públicas municipales, y la Carta Orgánica lo ordena así, el artículo 42º, inciso 19, ordena al intendente publicar balances mensuales de Tesorería, que resultan secretos y sólo pueden ser analizados por él, no por el pueblo que lo votó. Viola de esta manera el derecho de los habitantes a la información pública, a saber en qué se gastan los fondos públicos, que no le pertenecen al intendente sino a todo el pueblo y por ello deben ser públicos.

Inclusive la Carta Orgánica, nuestra Constitución, en su artículo 137º, inciso a, ordena al intendente municipal que en forma trimestral debe publicar el estado de ejecución presupuestaria y de endeudamiento general del Municipio; y en el inciso b le ordena realizar un estudio analítico y técnico sobre la obra pública y su grado de avance. ¿Alguien lo vio o fue informado?

Lo exigido por la Carta Orgánica –transparencia democrática– el intendente no lo cumple, viola los derechos de los ciudadanos, los principios de un estado republicano, y niega sistemáticamente el derecho que nos asiste. Como prueba, invito a los ciudadanos de Plottier a que soliciten información de algún acto de gobierno, alguna obra o cualquier actividad que tenga que ver con movimientos de fondos públicos.

El incumplimiento manifiesto de las obligaciones que tiene como funcionario público debe ser atendido y oído por alguien. La democracia está padeciendo, se está muriendo, pero seguimos de fiesta.

Héctor Ricardo Agostino

DNI 11.152.093