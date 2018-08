El estado de la educación en Argentina (I)

En el programa “Odisea argentina” del 4 de junio, Carlos Pagni entrevistó al economista y especialista en temas educativos Alieto Guadagni, quien compartió conceptos muy interesantes sobre el tema, de los cuales me hago eco.

En el siglo XXI no se puede crecer sin educación de excelencia en los tres niveles. Es imposible un crecimiento económico sustentable y una equitativa distribución del ingreso sin igualdad de oportunidades. En consecuencia, el esfuerzo debe ir en la dirección de dos tercios (66%) a educación y solamente un tercio (33%) a energía o recursos naturales en general. Se puede crecer sin energía, sin recursos naturales, pero no sin educación; una prueba de ello es que Japón y Corea no tienen energía frente a Nigeria, a la que le fluye hidrocarburos por doquier. De cada 100 chicos que ingresan al primario, siguiendo el camino de la educación privada, terminan la secundaria más del 70%, y el de la educación pública menos del 30%. En nuestras universidades en el 2017 un 50% de los alumnos aprobó tan sólo una materia cuatrimestral, dejando afuera de este ranking a universidades de la UBA, Rosario y Córdoba.

