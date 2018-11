El hazmerreír de Sudamérica

La historia no va a perdonarnos por haber votado a Macri. Porque no nos enseñaron desde la primaria que Estados Unidos fue el primer país que invadió Malvinas y luego sojuzgó a toda Centro América, etc.; y que no apliquemos la ley 25880 a quienes otorgaron autorización para que los yankees coloquen cuatro bases militares en nuestro país “como ayuda humanitaria” igual que lo hicieron en Medio Oriente y Afganistán, etc.

Estados Unidos nos dice: “El Comando Sur aprovecha las capacidades de repuesta rápida, la colaboración de naciones socias y la colaboración regional dentro de nuestra área...”. Yo digo: “¿Qué hijo de mala madre les habrá dado a los norteamericanos nuestra área de seguridad? Y siguen: “(...) de responsabilidad para apoyar los objetivos de seguridad nacional de los EE. UU. y promover la seguridad y la estabilidad regional...”. Yo digo: lo que vienen a hacer los norteamericanos es desestabilizar las relaciones entre naciones vecinas para crear conflicto, vendernos armas y luego como en Medio Oriente, etc., nos ofrecen “ayuda humanitaria”, reconstrucción, etc., y envían a sus empresas para saquear todo lo que vale algo...

Juan Carlos Malgesini

DNI 4.673.429