El juicio de los fondos buitre

¿Cuánto nos habrá costado, a todos, los honorarios de los abogados norteamericanos en el juicio por los holdouts? Evidentemente no son “santos” que no cobran por sus servicios. No sabemos lo que hemos tenido que abonar, y cuándo. Ya veremos o lo ignoraremos, como con las armas robadas y tantos “delitos” cometidos por ciertas personas que de pobres han pasado a ricos. Pero de la cárcel no hemos visto que devuelvan algo. Mientras nosotros trabajamos, ellos viven la gran vida presos, con todo pagado. Cuando un ciudadano comete un robo se recupera todo y rápido. Y los políticos, ¿han devuelto algo? Recordemos que tenemos 350.000 millones de dólares que pagar, y por ahora renovamos cada vencimiento. Así nos hemos desendeudado. ¡Por favor! Ya somos grandes. Queremos saber la verdad y no preguntar al exterior.

Fanina M. Ferrero

DNI 2.4877.440