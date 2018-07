El Mangrullo: hipocresía y demagogia

Leo con asombro esta supuesta “idea” económica para salvar la alicaída economía de nuestra querida Zapala a partir de reclamar recursos de la ley 2206/97 de El Mangrullo que hoy utilizan Cutral Co y Plaza Huincul, ante el fracaso de nuestra ley Zapala.

1) Quiero recordar al MPN y al concejal Diego Villegas que nuestra “pueblada zapalina” fue resultado de la negativa “absoluta” del gobierno de Jorge Sobisch y Jorge Sapag (vicegobernador) a la iniciativa del proyecto de ley del diputado Horacio González, sobre la regalías de tres yacimientos: Las Tacanas, Piedra Chenque y Covunco Norte.

2) El otorgamiento de los recursos de explotación de El Mangrullo a Cutral Co y Plaza Huincul, por 99 años, fue la decisión política de Felipe Sapag (MPN) con complicidad de diputados zapalinos, en su mayoría del MPN. Reparación histórica por las “puebladas de los años 96 y 97”.

3) El MPN sabe que El Mangrullo fue una excepción constitucional, por 99 años; de la misma manera lo podría ser Las Tacanas Norte, otorgada a Pampa Energía y GyP con una inversión de u$s 208 millones. ¿Tenemos los zapalinos el derecho de reclamar ahora este yacimiento en lugar de El Mangrullo? La respuesta es por supuesto.

4) Esta ley ha generado independencia económica del gobierno provincial a Cutral Co y Plaza Huincul, y es lo que le duele al MPN. Si no, permitan que avance el proyecto sobre Las Tacanas Norte que se presentará en la Legislatura y no el “maquillaje demagógico e irrealizable” que es tocar fondos de El Mangrullo para Zapala u otra localidad.

5) Quiero ser claro y concreto: no hay ley Zapala, porque el gobierno provincial desde el 2002 la “violó” sistemáticamente hasta lograr que los fondos no llegaran ni se actualizaran en el Ente de Desarrollo local.

Señores del gobierno provincial y el MPN, no sean hipócritas, demagógicos y desmemoriados. Si quieren ver a Zapala crecer con “autonomía y reparación histórica” denle beneficios a Las Tacanas Norte, sino será una bofetada a nuestra dignidad, como nos tienen acostumbrados desde el 2001, entre promesas incumplidas y migajas de derechos adquiridos.

Eduardo Enrique Rubio

Periodista y propietario de FM Sur Zapala

DNI 18.449.386