El peligro de las armas nucleares

Juan Carlos Malgesini

DNI 4.673.429

PUERTO DE SAN ANTONIO ESTE

Rusia, Inglaterra y Estados Unidos finalizaban triunfantes la Segunda Guerra Mundial, mientras Estados Unidos aún combatía en territorio japonés y encontraba dificultades para derrotar a sus fuerzas.

Optó entonces por utilizar dos bombas nucleares que destruyeron Hiroshima, el 6 de agosto de 1945, y Nagasaki, el 9 de agosto del mismo año, provocando cientos de miles de víctimas civiles.

La explicación de Estados Unidos fue que una invasión convencional de Japón habría significado muchas más bajas entre sus tropas y que el uso de las bombas permitiría una victoria rápida.

Hoy, ante las declaraciones de Donald Trump sobre la posibilidad de hacer desaparecer a Irán en pocos minutos, resulta inevitable pensar en el peligro de que se recurra nuevamente a armas nucleares.

Si aquello ocurrió cuando la Segunda Guerra Mundial estaba en manos de dirigentes que, quizás, actuaban con mayor experiencia y humanidad, cabe preguntarse cuán cerca estamos hoy de otro ataque de consecuencias inimaginables.

