El respeto a la historia local
Alejandro Kunz
DNI 20.934.469
GENERAL ROCA
El Municipio de Roca lleva 23 años con el mismo apellido: intendente en 2003, gobernador en 2011, y después sus dos hijos hasta hoy, con un tercero asomando para 2027.
No es un reproche al padre: el problema es el sistema que deja. Su trayectoria cambiante habló más de necesidad que de convicción. La web municipal tiene una sección, “Recordalo así”, dedicada a homenajearlo.
Pero a los vecinos que con esfuerzo y plata propia le dieron algo a Roca, no hay un párrafo. Tilo Rajneri, creador del IUPA; Rafael Roca; los doctores Fieg, Fernández, López Lima, Mariela Bertolino, Pifarré; los empresarios Maiolino, Isla, Balbín, Martín, Sánchez, Medina, Padín, de otras actividades como Chiqui Pereyra, Paola Kaufman, Nélida Rajneri y tantos otros notables de mi ciudad que ya nos han dejado.
En el club de autos antiguos tengo un amigo al que le pregunté cuánto valía su auto. Nada, me dijo: lo que vale es la historia que carga, quién lo manejó, qué calles recorrió, qué familia creció alrededor. Un auto sin historia es chatarra con ruedas.
Una ciudad que no recuerda a sus referentes silenciosos, a los imprescindibles que la hicieron grande en otros tiempos, y que solo recuerda al padre de quienes hoy nos gobiernan, se queda sin historia propia.
Y ya sabemos cuánto vale una ciudad sin historia: lo mismo que un auto sin ella. Nada.
Comentarios