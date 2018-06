El servicio de (in)justicia rionegrino II

En la anterior carta relaté las penurias para hacer progresar una denuncia penal por defraudación en la asociación mutual de la ciudad de Viedma, donde no habíamos tenido respuestas del juzgado de Instrucción. Retomo el relato: con el ascenso a camarista de quien nos había ignorado y el ingreso de un nuevo juez primero y luego de un nuevo secretario, luego de seis años la causa comenzó a progresar. Lamentablemente, al poco tiempo entró en vigencia el nuevo Código Procesal Penal con el peso de la instrucción hacia los fiscales y nuevos jueces de Garantías para que apuraran los procesos en trámite y los cerraran a como diera lugar. En este contexto, el fiscal de la causa (GGS), convencido de la existencia del delito por la cantidad y variedad de pruebas, acompañó a la querella en la continuidad del caso y en la elevación a juicio del mismo. Acorralado frente a la contundencia de las pruebas, el imputado solicitó la suspensión del juicio a prueba con un ofrecimiento compensatorio vergonzoso frente al daño acreditado en el proceso: $ 20.000 con destino a la institución, y en caso de no aceptarlos, destinado a la cooperadora del hospital Artémides Zatti de Viedma. A pesar de esta propuesta risible que no significaba ni el uno por ciento del daño ocasionado a la institución, al novel juez de Garantías que nos “tocó en suerte” (AD) no le pareció una propuesta descabellada y en una breve audiencia de media hora, y evidenciando que sólo le interesaba archivar el expediente para la estadística, concedió al imputado la probation. Disconformes con la decisión, y creyendo que el sentido común era una piedra normal o mayoritaria dentro del Poder Judicial, recurrimos el fallo. En esta nueva instancia, con nuevo juez, se ratificó la decisión del anterior sin considerar ninguna de las numerosas objeciones de la fiscalía y de la querella, sino, por el contrario, permitiendo que el imputado se riera del Ministerio Público, del sistema de justicia, de la ciudadanía y, lo que es peor aún, de la propia víctima.

Arnoldo Eugenio Casarini

DNI 8.212.401