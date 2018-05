Tremenda película “El Silencio de los inocentes” título que tomo prestado. Un inocente es aquella criatura que no tiene malicia, mala intención o picardía en sus actos de vida, también se habla de inocencia cuando uno se refiere a un niño de corta edad.

En el caso argentino, en la categoría de inocentes deberían de colocar a esos ciudadanos buscados y engañados por empresas, políticos, cultos, o sus vecinos, aquellos que quieren creer. Ese ser que no le importa a nadie, pero que en campaña dicen les “preocupa a todos”...

Ese ser al que una religión o culto le promete que su alma estará en paz... si él pone una moneda. Ese ser al que una empresa le promete un servicio que jamás tendrá como se lo han descrito, pero del que siempre recibirá la factura...

Ese ser que baja la cabeza, llega a su casa y prende la tele donde le vuelven a vender una realidad que nunca alcanzará. Un ser al que quieren culpar por comer todos los días y prender su estufa, porque por su derrochona conducta es que este país no sale adelante... Ese ser un día dejará de estar en silencio, de ser tan inocente, y ese día seguro será una molestia que se detenga con una, dos...miles de balas...No dejemos que eso ocurra, la inocencia no es tan mala, al fin de cuentas solo se trata de creer. Aunque la mentira, como podemos apreciar, es un gran negocio para aquellos que de inocentes no tienen nada...

Jorge L. Fernández Avello

DNI: 12.862.056