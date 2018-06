El sistema de (in)justicia rionegrino I

No es la intención montarse sobre la ola de indignación contra el servicio de justicia que tenemos los argentinos. Por el contrario, es poner en conocimiento de todos los rionegrinos un caso testigo de lo que le puede ocurrir a cualquier víctima de delito, con la esperanza de que quienes integran este desprestigiado poder del Estado tomen debida nota de adoptar un cambio.

Durante mi mandato (2011-2016) como presidente de una asociación mutual de la ciudad de Viedma con más de 50 años de existencia, ni bien iniciada la gestión, tuve la responsabilidad de promover una denuncia penal por defraudación contra quien fuera mi predecesor por estafa y administración fraudulenta. Aquella denuncia no sólo respondió al deber que me correspondía como máximo directivo de la institución, sino también a la solicitud prácticamente unánime de los asociados presentes en asamblea general, enterados de los desmanejos en la entidad determinados por una auditoría contable externa. Así fue que, respondiendo a mi deber y a aquel mandato expreso, no sólo promovimos la denuncia penal sino que también nos presentamos como “querellantes” dentro del proceso para acompañar el trabajo del Ministerio Público y el por entonces Juzgado de Instrucción (vaya eufemismo) que entendía en la causa. Muy a pesar de nuestra participación en el proceso como partes y de los numerosos actos impulsores, la realidad es que los primeros seis años de instrucción, gracias a la inactividad de un actual camarista, los avances fueron prácticamente nulos. A pesar de los tratados progresistas, en la práctica real y concreta jamás logramos que el señor juez de la causa (G. B.) nos atendiera personalmente, ni el juez, ni un secretario, ni un prosecretario, sólo el personal de mesa de entrada, pero sin respuestas frente a nuestras quejas por la inactividad procesal.

Arnoldo Eugenio Casarini

DNI 8.212.401