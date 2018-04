Elección municipal reginense

El próximo 15 del corriente mes, Regina elige al intendente municipal que complete el trunco mandato de Daniel Fioretti. La campaña está a pleno con cuatro candidatos. Sorprende la falta de ideas y pocas luces de algunos de ellos. Para convencer al electorado, han apelado a viejos versos como “siempre junto a vos”, “votá por vos”, “votá por un Regina mejor”, “lo hacemos juntos”, “acompáñenme” etc. El del FpV no se anima a contarle a la gente, qué hizo por Regina en 35 años que lleva en la política, saltando de un cargo a otro . La de JSRN, además de “copiar y pegar” parte de las propuestas que hice en mi fallida candidatura (creo que ahora las eliminó), publica su fotografía junto al gobernador y un legislador local, como si ambos fueran bien vistos después de colaborar con el FpV, en la construcción de la “cama” que le hicieron a Fioretti, burlándose de 7.426 reginenses que lo habían elegido democráticamente. Tanto los candidatos del FpV como de JSRN, vienen de compartir el equipo de gobierno de Luis Albrieu, quienes se quedaron en el “iban a hacer” como, “urbanizar 4.500 has. sobre la barda norte, asfaltar la 3er.subida, gestionar la radicación de fábricas y empresas, poner plata para la compra de un avión sanitario y hacer una auditoría contable”. Como pergamino, soportamos tres años un cartel promocionando el asfaltado rígido de 50 cuadras, con financiamiento de Nación cuando la obra tenía un plazo de ejecución de 60 días, la obra se hizo con asfalto flexibe con cargo al vecino y nunca se supo qué pasó con los 10 millones presupuestados. Vecinos, pensemos bien antes de votar para no cometer viejos errores.

Alberto Lino Guajardo

D.U. 7.567.367