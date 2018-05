Electricidad y tarifas

La línea de 132 KV Alicura-Pilcaniyeu-Bariloche fue proyectada por la Dirección de Energía de Río Negro en la gestión del gobernador Osvaldo Álvarez Guerrero. La obra fue licitada, construida y puesta en servicio en ese periodo e inaugurada por el presidente Raúl Alfonsín. En función del crecimiento de la demanda previsto para Bariloche se estableció, en el proyecto, que la obra no requeriría ampliaciones por 20 años. Por ello se estableció con la Cooperativa Eléctrica de Bariloche un adicional en la tarifa eléctrica para crear un fondo para la construcción de la segunda línea antes de que venciera el periodo. Este adicional era menor al costo de generación térmica que poseía la Cooperativa y le permitía bajar la tarifa dado que la energía provenía de Alicura. Ahora bien, con el cambio de la gestión anularon este convenio sobre el que “nunca” aportaron ni un peso. Por ello considero conveniente analizar cuál es la responsabilidad de la CEB en la situación actual, no solo desde lo técnico, sino también desde el tarifario. Por otra parte y en razón de haber sido gestor de la redacción y la firma del Convenio para la construcción del Gasoducto Cordillerano, la ampliación del mismo no redundará en un consumo de energía eléctrica mucho menor. Basta con analizar el costo barilochense de las tarifas eléctricas y la forma de calefaccionarse de gran parte de los habitantes en función de la situación social de cada uno.

Debo también, recordar que la Regulación de los Servicios Eléctricos, aprobada por ley, establecía la prohibición de subsidios cruzados, es decir usar la tarifa eléctrica para subsidiar otras actividades del ente prestatario, claramente deficitarias. Ing. Hugo Osvaldo Reppucci. LE 5501287. Ex Director General de Energía y Comunicaciones de Río Negro