Energía para el desarrollo

En la nota publicada el 16/4 “Tecnologías para vivir mejor” del ing. Ordoñez de Invap se plantean con claridad aspectos de suma importancia de las tecnologías en el desarrollo, en particular el papel de la energía nuclear en la futura matriz para la provisión energética del país, región, etc. En el tema ambiental se aclara sobre los residuos dejados por las centrales nucleares y las otras productoras de energía, aspecto que argumentan centralmente los grupos antinucleares. Espero que se tome nota de los argumentos muy claramente expuestos en el artículo, en particular el obispo Laxagüe y padre García de la diócesis de Viedma y diputados que votaron la Ley que prohíbe la instalación. En el mismo tema de la central nuclear en Río Negro es plausible la posición del senador Pichetto y del Intendente y habitantes de Sierra Grande en continuar luchando para lograr la instalación en esa Ciudad.

Ing .Agr .Miguel Tassara

DNI 5.501.263