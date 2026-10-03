Escucho ese mar
Reducido al centro del propio silencio
No digo. No pienso, muy adentro mío
cerca de mi fuego, escucho ese mar
solo vivo y siento.
Si el mundo se cae, si ladran los hombres en junglas salvajes, no digo, no pienso
Solo escucho el mar, que arrulla mi alma
solo eso quiero.
Y si las banderas se cruzan y chocan
se muerden las focas sobre la marea.
Pelean los cerdos sobre el mismo barro
donde ya comieron.
Reducido al centro del propio silencio
No digo. No pienso, muy adentro mío
cerca de mi fuego, escucho ese mar
solo eso quiero.
Roberto Savasta
DNI 14.251.572
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