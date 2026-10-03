Reducido al centro del propio silencio

No digo. No pienso, muy adentro mío

cerca de mi fuego, escucho ese mar

solo vivo y siento.

Si el mundo se cae, si ladran los hombres en junglas salvajes, no digo, no pienso

Solo escucho el mar, que arrulla mi alma

solo eso quiero.

Y si las banderas se cruzan y chocan

se muerden las focas sobre la marea.

Pelean los cerdos sobre el mismo barro

donde ya comieron.

Reducido al centro del propio silencio

No digo. No pienso, muy adentro mío

cerca de mi fuego, escucho ese mar

solo eso quiero.

Roberto Savasta​

DNI 14.251.572