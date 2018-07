“Escuelas con múltiples problemas”

Como siempre, nuestra agrupación (LP) trata de hacer un aporte y proponer el debate.

Mantener lo que está bien y corregir lo que está mal. Hoy nuestras escuelas están con múltiples problemas, con situación crítica en el CET

Nº 14, la Escuela Nº 153 y la centenaria Nº 23. Nuestra reflexión es: ¿no se han dado cuenta de que el sistema de delegar en los municipios por parte de la Provincia los servicios de transporte y mantenimiento escolar en las condiciones actuales no sirve? Recordemos, la Municipalidad comprometió en su momento el asfalto de cinco cuadras para obtener dos hectáreas de la firma Expofrut SA y dar nacimiento al actual CET Nº 14. Llegaron a un arreglo entre Municipio y Expofrut y esas cinco cuadras costaron

$ 100.000 cada una sobre la calle Juan Manuel de Rosas desde el canal principal hasta el acceso a la planta de Expofrut SA. En aquel tiempo las dos hectáreas tuvieron un costo en dólar de u$s 92.000, a razón de u$s 46.000 cada una. La autoridad de la época era el intendente Sánchez. Nunca cotizó tanto una hectárea en Allen.

Teniendo en cuenta el dinero del que dispone la Municipalidad ahora, nunca hubo una contradicción tan grande en una emergencia educativa.

Nosotros desde la agrupación LP proponemos retomar la sana costumbre de poner al frente de cada institución educativa una cooperadora de padres.

Walter Ariel Almonacid

DNI 28.155.413