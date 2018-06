Esta dulce vida

Lo había sabido, estaba tan claro/soñando en el rato que había perdido.

No me reconozcas, no fui a ningún lado./Y en esa burbuja de una luz muy pura/que late por dentro, seguro este cielo/sabrá lo que sientes y entonces hará/lo que yo no puedo./

No importa ser yo el que dice esto/sólo escuchar esta dulce brisa/palabras divinas, alentando siempre/a esa burbuja que late en la luz/de tu dulce vida.

Roberto Savasta

