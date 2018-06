Hasta qué punto llega la estupidez futbolera que le hicieron una torta gigante a Messi para ver si le levantan el ánimo, así salva a la selección (típico de los argentinos que siempre creen que alguien los va a salvar). La única posibilidad que tiene la selección es hacer las cosas bien y no seguir currando: nombran directores técnicos que ganan fortunas, viajan por el mundo ¡para charlar y ver a los jugadores!, etc. Ese no es el camino, y a las pruebas me remito, no hay equipo y se formó unos días antes. Así no van a poder ganar nada, quizás algún partido, pero la realidad y lógica indican lo contrario. Por más que todos hagamos fuerza, compren banderas, gorros, cábalas, etc., la única manera de obtener un triunfo es con un trabajo serio y con anticipación, eliminado los curros. En un año se puede armar una selección eficiente, con futbolistas que jueguen en nuestro país (hay muchos muy talentosos) sin recurrir a los famosos que triunfan en el mundo, que lo único que hacen es acrecentar la fortuna de los fabricantes de camisetas. Por eso me permito comentarles a los fanáticos de la selección que utilicen sus esfuerzos para criticar a la AFA, la gran culpable de toda esta gran farsa que es el fútbol actual, y para ayudar a los clubes locales, que son los que realmente valen la pena por la función social que cumplen.

Hernán Caire

DNI 5.262.288

cairehernan@yahoo.com.ar