Falta de profesionalismo en la tevé

Inaudito proceder de un supuesto periodista o locutor de Cronica que puso en evidencia su falta de idoneidad en la trasmisión de un problema suscitado por obreros de -Cresta Roja- que reclamaban el supuesto despido de compañeros. Ha demostrado la falta total de profesionalismo y decoro por la presencia, en el conflicto obrero, de Gendarmería, ordenando a sus camarógrafos que “filmaran cada rostro de esos disfrazados”, apuntando a los uniformados. Que estemos en democracia no le da facultades a ese “señor” faltarle respeto a los televidentes de todo un país, con su brutal lenguaje siempre empleado contra algún funcionario, legislador, comerciante etc. que no le simpatiza.

Sarah Baxstell DNI12.306.110