Feminismo y coherencia

Organizaciones feministas buscan aprobar el aborto legal y al mismo tiempo critican la matanza de un supuesto patriarcado opresor. La doble moral es evidente, pero más aún las justificaciones para legalizarlo. Una Constitución y tratados de DD. HH. provida serán el condimento para pedir la inconstitucionalidad de la norma ante la Justicia. Al mejor estilo de las SS, buscan asesinar fetos indefensos. Cambiaron sinagogas por iglesias, su objetivo es pintar, defecar y destruir lo ligado con la tradición, la vida misma. No seamos parte de este asesinato, la “solución final” que plantean grupos minoritarios no es la correcta. Mientras unos quieren abortar, otros quieren adoptar; agilizar la adopción podría ser una solución correcta, pero tomar la medida radical es más fácil. Educar sobre anticoncepción parece difícil, matar es más rápido. Las violaciones y otras cuestiones terapéuticas son un tema complejo, pero ante todo debe primar la vida por sobre la muerte. Que vivan los dos, el odio no justifica la muerte de nadie.

Héctor Ayarachi Fuentes

DNI 35.492.138