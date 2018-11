Gestionar con transparencia

En pleno uso de mis derechos constitucionales y plena libertad como ciudadano para solicitar explicaciones, me dirijo, con el mayor de los respetos, al señor intendente de Cinco Saltos, quien a raíz de la aparente molestia que sintió por haberle cuestionado el nepotismo con el que lleva adelante su gestión tomó la determinación de anular un pedido personal de audiencia por un expediente que lleva meses sin solución. Es común, y me consta, su actitud poco afable e irrespetuosa. Llega incluso a no recibir a muchos ciudadanos que se acercan hasta su despacho con serios problemas, previo no contestar las notas, en clara contraposición a la ley 25188, de Ética de la Función Pública, sancionada el 29 de septiembre de 1999. En su momento, haciéndome eco de los reclamos de la ciudadanía, le solicité, por este medio, que haga pública la cantidad de personal con el cual cuenta en su gestión, detallando personal directo, contratado, planta política y asesores, así como el estado de cuenta municipal y las deudas que se tiene fundamentalmente con los fallos judiciales con sentencia firme y los a ejecutar, el porcentaje real de los ciudadanos que pagan sus impuestos en el ejido de la ciudad y el lago Pellegrini. Y lo que constituye, a mi entender, una sospecha de poca claridad: el por qué aún no están aprobados los balances de su gestión.

Hoy existen muchos otros cuestionamientos, y es muy probable que continúe con la práctica de seguir ocultándolos, aun cuando el ejercicio del buen arte sea su solución, pero le recuerdo que el tiempo y el voto ciudadano, en breve, le pondrán fin a su gestión, y muchos expedientes irresueltos tendrán destino judicial.

Ing. Silvano Giacolla Caruso

DNI 8.119.343