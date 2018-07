Gracias, habitantes de Bangladesh

El 28 del corriente me sorprendió la noticia de una gran manifestación en Dacca, Bangladesh, república creada en 1973 con intervención de Inglaterra antes de abandonar India. A mi entender, nunca se habían manifestado en ese lugar con semejante despliegue y banderas argentinas al grito de “¡Viva Argentina, Maradona y el Mundial!”, etc. Ese pequeño Estado, con 125 millones de habitantes –del tamaño de Mendoza–, no creo que tenga representación diplomática en nuestro país. Pues generalmente cuando son pobres no tienen suficiente estatus social, y así nos va... Quisiera estar equivocado, pero de lo que no hay duda es que allí nos conocen y nos quieren, aunque más no sea por la pelota. Su territorio está dividido por el famoso río Ganges, que desemboca en un gran delta en el Golfo de Bengala. Me recuerda a mis novelas de niñez, personalizadas por Sandokán. Si mal no recuerdo sus aguas van a parar al océano Índico.

Juan Carlos Malgesini

DNI 4.673.429