Hacen política con nuestros dineros

Gobernador Weretilneck: Cansado de ver irregularidades de todo tipo en 15 años de residencia en esta villa portuaria en vez de recurrir a su amigo Gatti, le pregunto a UD. ¿Porqué razón antes y después de los últimos comicios locales, la dirección del puerto ofreció y dispuso la entrega a personal jerárquico de una empresa, comerciantes, empleados y habitantes -algunos- dos garrafones, una cocina un calefactor, instalación completa con carga de gas incluida, todo gratis?

No obstante este lugar goza desde tiempos de Cristina de la garrafa social antes a $l6. c/u actualmente a unos 300 pesos...

Por ser discapacitado ley 24.9011 credencial N° 216320081 con 83 años de edad y jubilación mínima, requiero de Ud. disponga me sea instalado un equipo como los descriptos, en mi domicilio -frente a bomberos-calle Primeros Pobladores s/nro.

No le estoy pidiendo limosna, solicito me sea facturado todo en boleta oficial a pagar en 12 cuotas mensuales consecutivas, lo antes posible. No efectúo la denuncia penal correspondiente porque pienso que seria al cuete....

Juan Carlos Malgesini

DNI 4.673.429