¿Hacia dónde vamos?

Entre números, tasas y largas colas en bancos, entre planes económicos no pronunciados, culpas y culpables, soluciones o nuevos errores; cuando la palabra “corrida” vuelve a ser escrita y pronunciada en casi todos lo medios la que corre es la gente. No es el país ni su economía en concepto los que devienen en un caótico alud de números y cifras, de esperas y desconfianzas, sino la interacción de cada uno de los ciudadanos que asustados, desesperanzados, ignorados y poco conscientes de cuál es esa realidad que les es negada corren, pero... ¿hacia dónde? Es imposible trazar un camino si no se sabe desde dónde se parte, y es más dudoso aún el convencer a todo un auditorio acostumbrado a mentiras piadosas de que el sacrificio es necesario, que en la abstinencia estoica se encuentra la solución a todos los males cuando el mal no ha sido jamás descrito y su existencia aún es cuestionada. Así como no hay enseñanza sin guía y no existe guía sin meta, es imposible el concebir el apoyo de una sociedad a un modelo económico que jamás fuera expuesto. Ante la Argentina de hoy el único lugar asegurado parece ser el “fracaso”, ojalá toda esa enorme masa de gente que corre no logre alcanzarlo.

Karina Zerillo Cazzaro

DNI 21.653.863