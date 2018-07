“Hombre en situación de calle”

Hola, ¿qué tal? Sólo quería comentar la triste historia de un hombre que hoy está durmiendo en la terminal de Roca porque no tiene donde ir. Él fue empleado de la Provincia de Río Negro por muchos años y con el cambio de gobierno perdió su trabajo de 32 años de servicio. Hoy, a sus 54 años no encuentra empleo, por lo que no puede sustentarse y está viviendo en la calle. Pidió ayuda pero no lo escucharon. Hoy, con este frío y lluvia, él duerme en la terminal de Roca. Griselda López DNI 33.446.959

