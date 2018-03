Homenaje en Malvinas

Avruj desde el cementerio de Darwin: “Es un paso gigantesco para saldar una deuda con los familiares”. Unos 200 familiares de caídos en la guerra de Malvinas llegaron a las 8 del 25 de marzo al cementerio de Darwin para rendir un homenaje y visitar por primera vez las tumbas de 90 soldados identificados el año pasado por la Cruz Roja. No sé qué tenía que hacer Claudio Avruj allí con sus “derechos humanos”. Esta no es ni fue una cuestión de “derechos humanos”, sino de patriotismo puro, de soldados argentinos que intentaron por las malas recuperar un territorio que nos pertenece y no podíamos recobrar por las buenas. Ni creo que por estas vías sea posible recuperarlo nunca. Fue un acto heroico que fracasó y en el que murieron combatientes luchando por la patria. ¡Loor y gloria a todos ellos! Valen mil veces más que estos tartufos que intentan, con la impertinente e inoportuna presencia de un funcionario, darle un tinte político de falso derechohumanismo a una gesta que jamás será bastardeada por esta aberración.

Joaquín Bertrán

DNI 5.433.822