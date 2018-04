Huelgas, tomas y piquetes

No podía comprender porqué, los empleados y obreros tenían que hacer huelgas, tomas o piquetes, para reclamar un sueldo digno, como tampoco porqué los gobiernos retacean los aumentos, se ponen tercos y esperan las medidas de fuerza para concederlos, causando un sinnúmero de dificultades y pérdidas. Pero leyendo el Río Negro del 21 del corriente, en el espacio “Lo que leímos, lo que publicamos”, me doy cuenta que el problema y el abuso no es de ahora, ya que según la publicación mencionada “el 25 de Abril de 1.918 (nada menos que hace 100 años), los peones municipales del pueblo de Roca abandonaron sus tareas porque las autoridades decidieron bajar sus jornales de $ 250 a $200” Es decir que los políticos, que en campaña hablan de los obreros, los abrazan y los besan, cuando llegan al gobierno los ignoran por completo y con este accionar, están justificando plenamente la letra del tema folclórico “Que te ha pasado justicia” de Carlos Ramón Fernández.

Alberto Lino Guajardo

D.U. 7.567.367