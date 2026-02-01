Incendios, improvisación y despilfarro

Nestor Luis Castañón

DNI 4.289.233

Como argentino preocupado por la devastación de nuestros bosques patagónicos, sigo la defensa contra el fuego y noto que es casi inocua debido a la falta de planificación y al desconocimiento de las autoridades sobre la gravedad de la situación.

Los aviones contratados no pueden desarrollar un ataque eficaz porque no son los adecuados para la circunstancia, ya que no son los diseñados para actuar como “aviones bomberos”.

Las aeronaves idóneas serían los Canadair CL-215/415, con capacidad de más de 6.000 litros. Al ser anfibios, cargan en los lagos andinos mediante “toque y despegue” en solo 10-15 segundos. Esto permite una frecuencia de ataque 4 a 6 veces superior a los aviones que operan desde tierra.

Los helicópteros actuales son insuficientes (baldes de 800-1.000 litros), excepto el S-61 de Río Negro. Se requieren helicópteros pesados como el Mil Mi-26 (más de 8.000 litros).

Mantener 18 aeronaves inaptas a un costo operativo de 3.000 dólares/hora constituye un desperdicio. A nivel oficial nunca se encaró el tema seriamente; digo esto porque en 1987 fundamos “Andes Sur Aviación” con Carlos Campos y adquirimos un Grumman Albatross para convertirlo en hidrante, pero el proyecto fracasó porque ni Neuquén ni Río Negro dieron el apoyo necesario.

Creo que una solución posible sería un acuerdo entre la Nación y las provincias patagónicas para la compra de dos o tres Canadair, y que la Fuerza Aérea proveyera la logística necesaria, tal como se desarrolla en España.

