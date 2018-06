Incertidumbre por la educación futura

Tengo 25 años y estudio en la Universidad Nacional de La Matanza. Me quedo con una frase de un profesor: “Las escuelas son del Siglo XIII, los maestros del Siglo XX y los alumnos del Siglo XXI”. Es un tema que se habla reiteradas veces en mi carrera. Y me pregunto ¿cuándo será el día que la educación esté guiada para los nuevos alumnos que están cada vez más avanzados en las tecnologías? Nos hace falta un largo camino para que pueda ser posible, nos hace falta toda una transformación en el sistema educativo. Será necesario reformular el tipo de instituciones, el trabajo pedagógico y las tecnologías encargadas para transmitir los nuevos saberes. Es un desafío interesante, para reflexionar y para empezar a pensar cómo será el futuro de la educación, no sólo argentina, sino global.

Paola Bedinello

