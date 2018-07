Indignado por la domiciliaria a Jones Huala

Estoy francamente indignado por la noticia que acabo de leer en su diario donde al Sr. Jones Huala se le otorga el beneficio de la prisión domiciliaria.

Tenía entendido – aunque no soy de profesión abogado - que esto sucedía en casos de personas de avanzada edad y/o con problemas terminales de salud que no vislumbro pase en este caso. Tampoco entiendo porqué razón la Justicia Argentina no resuelve sobre la extradición solicitada por la hermana República de Chile por delitos que supuestamente cometió en dicha Nación.

Mientras siga pasando esto, seguiremos siendo como país, lo que somos. Dejo librado a la interpretación de cada uno de los lectores este concepto.

Daniel E. Gutiérrez

DNI 13.655.379