Inentendible pasividad

Hay tres clases de problemas para el gobierno provincial: los muy grandes (que dejan de lado porque requieren de más de un mandato), los muy pequeños (piensan que no vale la pena el esfuerzo) y los imposibles de resolver. El estado de las rutas es ejemplo de estos últimos.

Aunque el gobierno no lo vea los accidentes de transporte han sido en su mandato la cuarta causa de muerte en nuestra provincia. Y la Nº 22 es la ruta con más víctimas fatales del país. En Río Negro fallecen más mujeres por accidentes en las rutas que por femicidio.

La 22 es una ruta nacional, pero en ella mueren en su mayoría rionegrinos. Es por ello que el gobernador no debiera dormir tranquillo, sabiendo que en 6 años de su gestión ocurrieron más de 400 muertes por accidentes y el deterioro de las rutas se hizo notorio: no hay banquinas sino trampas mortales; hay pozos y desniveles; y el agua no escurre cuando llueve, ni siquiera en el sector nuevo de Chichinales a Cervantes, donde la única señalización es por barriles. Sólo hay negociado entre contratistas y gobiernos nacionales de turno, ineficiencia del Ejecutivo provincial y una pasividad inentendible de todos nosotros.

Francisco Galeano

DNI 11.350.919