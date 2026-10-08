Inseguridad a la vera del río

Mercedes E. Schindler​

DNI 11.044.406

LAMARQUE

Sr. Director:

Mientras que leemos en su diario con satisfacción sobre la pujanza y el desarrollo de los valles Medio e Inferior del río Negro; quienes vivimos y trabajamos en sus márgenes somos víctimas de una situación propia de un país salvaje e incivilizado; la cual no podemos seguir soportando en silencio.

El abigeato en los campos que dan al río se ha convertido en una preocupación permanente. Animales que desaparecen. Animales que son encontrados muertos y faenados. No sólo sufrimos las pérdidas económicas sino también una terrible sensación de inseguridad e impotencia.

Los delincuentes se movilizan en lanchas; matan, carnean y comercializan lo faenado en las localidades cercanas.

¿Quién controla el rio? ¿Quién controla su comercialización y garantiza la sanidad de la carne clandestina?

No tenemos presencia de Prefectura. Ni la Policía ni la Brigada Rural cuentan con embarcaciones o permisos para patrullar el río y atrapar a los malhechores. Los productores estamos solos. ¿De que nos sirve denunciar si quienes cometieron el delito pueden entrar y salir por el río sin ser detectados? Pedimos al gobernador y a las autoridades provinciales y municipales que encuentren una rápida solución a este flagelo de larga data. Que nuestro querido río siga siendo sólo una fuente de vida y no una vía de escape para malvivientes.