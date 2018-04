Instituto de Educación Terciaria Nº 1

Me encantaría empezar este escrito relatando lo magnífico que es ser ciudadana y estudiante neuquina pero sólo sería una ironía de mi parte.

El 26 de abril la institución a la que concurro cumplió 30 años, y realizando una recopilación de la historia de la misma encontré una carta de lectores del 2015 escrita por una compañera, en la que expresa la situación en que se encontraba la institución y su indignación por la falta de respeto a la educación, la falta de compromiso y la continua muestra de desinterés de los gobiernos en cuanto a la educación terciaria.

Me tomé el atrevimiento de copiar su iniciativa, ya que a un nuevo aniversario continuamos viviendo la misma realidad, con la ausencia de un edificio propio, recortes de presupuesto y por ende las múltiples problemáticas que esto conlleva. Sin dudas, una realidad que duele. Nada parece haber cambiado.

Hace unos días nos convocaron desde el Consejo de Educación y se nos dijo: “La educación terciaria no es obligatoria”, por ende la ausencia de un edificio debe naturalizarse porque la Provincia a lo largo de los años ha “articulado” varias instituciones en un mismo espacio. Me pregunto: ¿por qué se empeñan en no invertir en edificios educativos? “Mi institución” tiene el espacio designado para la construcción del edificio, pero ¿la decisión política de su construcción dónde está?

Al crearse tenía como fin capacitar a jóvenes empleados de la fundación del Banco Provincia de Neuquén, satisfaciendo la formación en el ámbito bancario. El edificio donde hoy funcionamos no cuenta con adaptaciones para personas con discapacidad, tiene roturas en las paredes y aulas que gotean y tienen que ser clausuradas. Contamos con una matrícula de más de 500 estudiantes y no tenemos aulas para poder desarrollar las actividades curriculares. No tenemos lugar para recibir a todos los aspirantes que vienen cada año a presentarse a nuestras tecnicaturas. Y aunque al Consejo no le guste mi definición, voy a seguir sosteniendo que estamos de prestado en un edificio que va a seguir siendo siempre el Colegio San Martín.

Hace 30 años que funcionamos en la ciudad de Neuquén, ¿qué más tenemos que demostrar para tener nuestro propio lugar? Se han recibido muchísimos profesionales técnicos de las diferentes carreras que el IPET ofreció y ofrece, y somos varios los que cursamos y anhelamos terminar nuestros estudios.

Háganse cargo, dependemos completamente de ustedes, el gobierno provincial.

Espero que dentro de algunos años pueda algún estudiante escribir una realidad distinta a la de hoy. Mientras tanto seguiré y seguiremos insistiendo con un edificio propio para nuestra educación terciaria pública y gratuita única en administración. No es un capricho, es un derecho de quienes damos identidad a el Instituto Provincial de Educación Terciaria Nº 1.

Rosa Verónica Muñoz

Presidenta del Centro de Estudiantes

DNI 33.919.628