Intervención en el peronismo

La política Argentina se ha visto conmocionada. La jueza federal Servini intervino el Partido Justicialista a nivel nacional, lo que a mi criterio es un mal necesario ya que no ha convocado en 30 años a elecciones de autoridades (Cafiero-Menem). Quien esto escribe viene pidiendo por sí y por intermedio de la Justicia provincial que se cumpla con la carta orgánica en la provincia de Río Negro convocando a elecciones internas partidarias y cargos electivos. Esto me hace pensar que la intervención sin duda debería alcanzar a todas las provincias.En la nuestra, Rio Negro, la carta orgánica se ha ignorado y cambiado por el amiguismo y las componendas políticas, en donde algunos compañeros creen sentirse dueños, patriarcas de un bien que es de todos los afiliados peronistas . Pido a quien corresponda soliciten que la intervención también alcance a nuestra provincia. Antes de despedirme del peronismo en el que participé 60 años quisiera verlo en manos de hombres y mujeres honestos que no olvidaron enseñanzas de Evita y el general Perón.

Luciano Lucho Roa

DNI 7.383.257