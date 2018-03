Jóvenes voces del “Nunca Más”

Hoy, a 42 años del inicio de uno de los capítulos más sombríos de la historia argentina, las generaciones venideras nos encontramos con un gran desafío, el de construir una memoria que nos tenga como principales interlocutores. El peso de la historia recae sobre nosotros y pone a prueba nuestra capacidad de comprensión de las enseñanzas que nos ha dejado la trágica desdicha de aquellos años. Nuestra democracia constitucional demanda nuestra participación, no sólo cada dos años sino todo el tiempo. Por eso, no dejemos de luchar por los valores que admiramos y consideramos fundamentales para la grandeza de nuestra nación. Memoria, verdad y justicia deben reunirse para juntas disipar la monstruosa mera hipótesis de impunidad, porque la violencia no ha de ser jamás un instrumento para justificar ideales, como tampoco para imponer un orden que no emana de las urnas. Quizás, de esta manera, seamos capaces de cerrar aquellas heridas que como sociedad aún no hemos podido cicatrizar.

Pedro Cabral

DNI 4.3156.512