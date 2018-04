Justicia por Guillermo Neumann

Ocho otoños de tu ausencia, ocho años de aquel día que te arrebataron la vida. Cuesta no llorarte, no sentir ese dolor agudo que apretuja y comprime el alma... Te recuerdo todos los días, pero los 26 de marzo son los más duros para todos los que te quisimos, en especial para mamá Nilda. No quiero olvidarte ni que te olviden, aunque a veces sienta que hemos perdido la batalla y que tus asesinos y los ideólogos de este crimen caminan a mi lado por las veredas. Guillermo Neumann es su nombre. Era médico, padre de dos hermosos niños, ¡qué linda familia había formado! ¡Malditos sean quienes decidieron acabar con su vida y los que imparten justicia y miran para otro lado! Hace poco leí un artículo del “Río Negro” sobre cientos de asesinatos horribles en la provincia impunes... Un sistema que te ha fallado hermano mío... Acompaño a todas esas familias que como la nuestra viven y conviven con esta gran pena. ¡Carlos Castillo, Guillermo Garrido, Lucas Muñoz, entre tantos más! Y a vos, cielo mío, ojalá que este vasto universo te proteja hasta que nos volvamos a encontrar... ¡Te amo! ¡Hoy y siempre!

Verónica Vergara Neumann

DNI 27.255.109