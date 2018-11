La actividad legislativa

El temario de la Legislatura rionegrina: 1) Incorporación de trans en los ámbitos públicos; 2) régimen de promoción integral de las personas con discapacidad; 3) régimen de licencia familiar, todo carga pública. Me parece bárbaro que incorporen personas con discapacidad y que puedan desarrollar una tarea, tener un sueldo, una mejor calidad de vida, pero les pregunto: ¿cuándo van a legislar para que sea la actividad privada la que genere trabajo? ¿Cuándo van a parar con la carga de un Estado fundido? Nos cuestan fortunas ustedes: leyes de promoción, declaración de interés, etc., tenemos un sistema que sólo les sirve a los políticos. Debe ser la cuarta sesión del año, ¿se dan cuenta de que sólo son una carga para el Estado? Río Negro no sale así, al menos achiquen sus gastos.

Ali Yauhar

DNI 8.211.757