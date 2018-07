La crítica de la señora Vilma Rusjan

Estimada Vilma: creo que la mentada ley (de interrupción legal del embarazo) hoy con media sanción es un terrible fracaso social e institucional, desde que la solución final (aunque felizmente no es la única) que se da a la problemática es la muerte de un inocente. Pero aprovecho su crítica, democráticamente difundida por el medio, para aludir a otro aspecto de su publicación. Me refiero al mito de la objetividad periodística. Con todo el respeto que los mitos me merecen, éste lo descarto por considerar que no alcanza ni siquiera tal categoría. Sencillamente no es posible. La obligada selección de noticias, el lugar y espacio que se les asigna, el relato que de ellas se hace, descartan la pretendida objetividad, aun sin intencionalidad criticable, por mero profesionalismo. Sin embargo, se enarbola a diario

–literalmente– como un paradigma del oficio. No debería ni mencionarse. Es otra mentira que circula como la moneda falsa y que no hace menos daño. “Periodismo independiente” e “información objetiva” son características que a diario se proclaman como verdades sacramentales. Te propongo, amigo lector, un ejemplo sencillo: asume el papel de, digamos, secretario de redacción. Por internet, en tiempo real y personalmente por la producción del programa o los periodistas del mismo lugar de trabajo, o los corresponsables del medio que sea, llegan una tras otra, o más bien todas juntas, informaciones de todo tipo. Como habrás notado, hay un cierto espacio (de páginas o tiempo) que “eso” que diriges dedica a diferentes secciones, siempre previsiblemente existentes. Política, policiales, judiciales, “sociedad”, deportes. Nunca, te lo aseguro, caben todas. Si se apretujaran como en los medios de transporte de las grandes ciudades, ninguna podría ser adecuadamente atendida y, por lo tanto, tampoco leída. A ésta se la omite, a aquélla se la reduce, porque a ésta hay que darle mayor espacio... ¿Y cómo lo haces? Atendiendo a la línea editorial del medio, y si fuera tuyo, a tus propios y honestos criterios. Así que ni la mayor honestidad te libra de tu propia subjetividad. Por eso, como sabe cualquiera que haya estudiado por lo menos rudimentos de periodismo, la redacción o la presentación oral de una información es estructuralmente diferente. Lo que ha ocurrido es que a veces es más evidente y otras no tanto.

Julián Álvarez

DNI 7.574.027