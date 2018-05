La cruel verdad

Cuando Macri comenzó la campaña política para la presidencia, di mi opinión sobre por qué no lo votaría: por sus antecedentes y los de su familia –por ejemplo: casos Sevel, Correo Argentino– y porque se hallaba procesado hasta el día de asumir la presidencia. Hoy el Banco Nación está rifando las pocas reservas que nos quedan, sirviéndoles en bandeja a los usureros de la capital los dólares que son de todos los argentinos. Y si uno en el interior quiere uno para ponerlo en un cuadrito no se lo venden... A mis 83 años he visto ya dos veces la humillante intervención del país por el FMI. Sólo se opondrán los trabajadores, y los estarán esperando las fuerzas de seguridad... Así están las cosas en nuestra querida patria.

Juan Carlos Malgesini

DNI 4.673.429