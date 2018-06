Gran revuelo generó la llegada del gobernador de Salta, compañero Urtubey, en quienes se apoderaron del sello del PJ convertido para ellos en FpV. El compañero diputado Alejo Ramos Mejía, con un tono de patrón de estancia, dice que el candidato a gobernador es Martín Soria, y no me parece mal que lo sea. Sí como afiliado quiero decir dos cosas.Primero: ¿por qué ya que son del FpV no liberan el sello PJ de Río Negro, que no es de ustedes, para que verdaderos peronistas pudean llevar un candidato de consenso, no de prepo como lo vienen haciendo desde hace 30 años, sufriendo derrotas y regalando bancas y la gobernación? Dejen que los afiliados de aquel PJ, hoy destruido quienes decidan. Segundo: los rionegrinos no mastican más vidrio y saben lo que harán en el 2019. La llegada de Urtubey de la mano del gobernador no los tiene que preocupar, es gobernador del PJ de una provincia argentina. Liberen el sello que no les corresponde. Entiéndalo, el PJ es otra cosa: Mario José Franco, único y gran gobernador peronista desde la fundación de Río Negro en 1957. Esta visita forma parte de uno de los tantos gallineros que los soristas y pichettistas arman y armarán por el “No me dejen afuera”.

Rubén Ali Yauhar

DNI 8.211.757