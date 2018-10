La nafta y la inflación

Yo pienso que uno de los factores principales que provocan mucha inflación es el aumento de precio en los combustibles, y es una cosa lógica, porque tanto la nafta, el gasoil y sus derivados son una columna principal en la argentina y el mundo en el equilibrio del valor de las cosas. Y no me equivoco, porque mientras está el precio de los combustible estable todo se normaliza y se equilibra, pero a la inversa con la suba de la nafta y sus derivados se destruye el delicado balance y es lógico que todo se descontrole trayendo inflación, incertidumbre y caos.

A mí me parece que es un abuso y un error por parte del gobierno permitir esas subas, que traen como consecuencia mucha inflación, la cual provoca un descontrol interminable de los precios. También considero que no deberíamos pagar tan caro el precio de los combustibles, ya que el subsuelo es del Estado, o sea de todos los argentinos. Y para muchos que no saben, antes del gobierno de Menem la nafta costaba 10 centavos de dólar y este tipo apenas asumió la subió 700% de su valor, una injusticia porque cada uno de los argentinos somos los propietarios del subsuelo y del petróleo que contiene el mismo, o sea no deberíamos pagar tan cara la nafta siendo dueños de este importante recurso.

Si me permiten mi opinión, les sugiero a los gobernantes, principalmente al señor presidente, un precio estable en los combustibles, que tengan los expendedores un severo control así todo se equilibrará rápidamente y los argentinos seremos beneficiados. Y desde ya el gobierno logrará armonía y beneficios que tanta falta le hacen al país.

Horacio C. E. Marcote

DNI 11.233.956