La obra de un escritor rionegrino

General Roca

De mi mayor consideración, hago llegar esta carta para expresar un poco mi indignación durante el evento local Feria Municipal del Libro. Soy docente, actriz y escritora de esta ciudad, con un compromiso hacia la cultura y la educación permanente. A principios de este año solicité una audiencia con el director de la Secretaría de Cultura quien me atendió y le compartí la idea de publicar un libro cuya autoría es de mi amigo Juan Raúl Rithner y mía.

Este texto fue producto de una investigación sobre la inglesa bandolera de la Patagonia. Personaje de nuestra historia que cobró un gran relieve, llegando a ser una de las tantas leyendas que abundan por estos pagos. Por este texto que lo convertimos en obra teatral, recibimos un premio a mejor temática regional en el año 2015.

Recurrí al F.E.M. (Fondo editorial municipal), donde le solicité ayuda para dicha publicación. Su respuesta fue negativa, que no estaban publicando este tipo de textos. Lo paradójico fue visitar el predio de la Feria del Libro y encontrar que el nombre de una de las globas era: Juan Raul Rithner. Al ver esto, quede ahí, pensando en cómo dormía el libro ya terminado en mi celular y en la computadora. Voy a seguir hasta lograr que esta obra “inédita” salga a la luz. Porque el homenaje a los artistas debe ser activo, para que las semillas se sigan esparciendo.

Paola Pell​

DNI 26.504.364