La “re-re” de We(re-)retilneck

Recomiendo la lectura de un artículo del abogado y profesor de Derecho Constitucional en Fadecs (UNC), Federico Ambroggio, editado por este medio el 21 de diciembre en la sección Debates. Transcribo textualmente tres párrafos del mismo con la certeza de que la ciudadanía de Río Negro podrá discernir y arribar a las conclusiones apropiadas.

La instalación de un posible tercer mandato del gobernador Weretilneck es una sagaz movida política ante la ausencia de un candidato propio fuerte, pero tanto la Constitución como la jurisprudencia rionegrina y nacional la hacen objetable. Si bien, a nuestro criterio, el texto de la Constitución de la provincia de Río Negro resulta meridianamente claro al expresar en su artículo 175º que “El gobernador y el vicegobernador pueden ser reelectos o sucederse recíprocamente por un nuevo período y por una sola vez. Si han sido reelectos o se han sucedido recíprocamente, no pueden ser elegidos para ninguno de ambos cargos sino con un período de intervalo”. La Constitución trata a gobernador y vice de forma inescindible: se eligen de forma simultánea y tienen iguales condiciones, inmunidades, incompatibilidades y restricciones de mandato. Y en consecuencia, se veda la posibilidad de que un ciudadano electo gobernador o vice en dos periodos consecutivos acceda a un tercer mandato en cualquiera de los cargos mencionados. Más allá de las apreciaciones doctrinales esbozadas, los responsables de dirimir la habilitación de Weretilneck para otro mandato serán los jueces del Tribunal Electoral Provincial y del Superior Tribunal de Justicia, y posiblemente la última palabra será de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y cita los ejemplos de Mendioroz (UCR de Río Negro) y Zamora (UCR de Santiago del Estero).

Ahora bien, para concluir, la primera reacción que surge de lo expuesto es preguntarnos si Weretilneck se siente tan importante o imprescindible. Al parecer él debe creer que si no está la provincia de Río Negro desaparece de la faz de la Tierra. Pero, ocho años fueron más que suficientes para desarrollar un programa de gobierno; doce años sería volver a repetir la experiencia de los K, y la sociedad argentina en particular la rionegrina no lo podría soportar, porque básicamente esta provincia es peronista y decididamente el faro del cambio comenzó con Carlos Soria.

Silvano Giacolla Caruso

