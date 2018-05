La tormenta recién arrecia

El gris plomizo ya no sólo se observa sobre nuestras cabezas en un cielo que amenaza una eterna lluvia, sino también en el ánimo inestable de toda una sociedad. Con la incertidumbre de quién no sabe si cargar con el paraguas en el bolso o lucir el flamante piloto a cuadros, los argentinos dudan entre hacer largas colas para cerrar cuentas bancarias, cambiar de divisa, apostar a tasas irrisorias y letales o rezar algún padre nuestro esperando ser oído por alguna deidad, aunque no sea la propia. Entre avisos intranquilizantes y palabras dichas para calmar los ánimos, las viejas ánimas de políticas económicas tan erradas como la presente vuelven a revolotear de rumor en rumor, de nota en artículo, de diario en diario para recibir el freno final en un “No leas los diarios. No les des bola a las versiones” dicho por el propio Presidente a su Ministro de Hacienda...

Ante este curioso panorama que no atina a un pronóstico certero puede que sea preciso llevar paraguas y piloto a la vez, a sabiendas que aún así no se podrá evitar alguna mojadura.

Karina Zerillo Cazzaro

