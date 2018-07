Me enteré por uds. de la intención de Pesatti y Weretilnek de crear un Bloque Patagonico Antiajuste. Me parece muy bueno. Lástima la posición de Gutiérrez, mi tocayo Omar, al sostener que de nada sirve “ladrarle a la luna”. Si su poética musical obedece al tema de Ozzy Osborne “Bark at the moon” (ladrar a la luna), le respondo con la letra de un tema de una banda nacional y popular como Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota Nuestro amo juega al esclavo, cuando cantan “.... que botines esperan ganar, si nunca un perro mira al cielo.....”. Eso de negociar individualmente suena a “hagamos lo que dice Macri así nos gira más plata a la provincia y nos quedamos con algo” porque habló de negociacion “individual” no negociación provincial.

Y justo está de campaña Gutiérrez para su reelección. ¿Guardará plata para la campaña? No sé, pero huele mal. En definitiva ¿qué botines esperan ganar? Gutiérrez y sus funcionarios. Atentamente

Omar Gabis

DU 16.842.753