Las declaraciones de la Sra. Lagarde, que difundieron los diarios el domingo último con motivo de su visita a Argentina, en las que se elogiaba el rumbo y logros económicos del actual gobierno vaticinando un muy próspero futuro mediato, se alejan tanto de la realidad cotidiana de los argentinos que distan de merecer comentario alguno. Pero me resultó muy extraño el notar el uso de la primera persona del plural (nosotros) en su discurso, lo que me obliga a preguntar si la Sra. Lagarde en un entusiasta y empático gesto ha adoptado la ciudadanía argentina, en cuyo caso sentirá en carne propia el ajuste por el FMI impuesto, o sólo nos deja entrever que el verdadero timón de la nave Argentina ya no está más en nuestras manos, en cuyo caso tal vez podamos ahorrarnos el sueldo de un presidente .

Leonardo Peusner

DNI 571.871