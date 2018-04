Las deudas de Cristóbal López

Noticias periodísticas mencionan que la deuda de Cristobal López con la AFIP asciende a diecisiete mil millones de pesos. Para que se entienda la magnitud de esa cifra, es exactamente igual al total de la deuda que, conforme al Presupuesto 2017, tiene la Provincia de Río Negro.

Se discute si procede, o no, la prisión preventiva de López, si el delito cometido es evasión o defraudación, etc. Pero deberíamos preguntarnos ¿qué acciones, y con cuánta celeridad, está actuando la AFIP para cobrar lo adeudado. Supongamos que AFIP aplica una tasa de intereses sumamente baja, digamos un 3% mensual. Los números a los que arribamos son sorprendentes. La deuda de López generaría, por ese concepto, 510 millones por mes, 17 millones por día, 709.000 pesos por hora!!!!!!. Cualquier pequeño monotributista sabe que si omitió pagar una exigua suma la AFIP lo perseguirá, enjuiciará, embargará, etc. ¿Estos 17 millones diarios que todos perdemos, están intentando ser cobrados?. Dato de color. Supongamos que leer esta carta le demandó a Ud. dos minutos y medio. En ese lapso la deuda de López se incrementó en $ 29.542.

Marcelo Tasso

D.N.I. 12.680.647