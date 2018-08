Las Grutas, temporada 2019

Es sabido que la suba del dólar incrementa el turismo interno, hecho que debiera favorecer a nuestro balneario. Pero la degradación de los recursos, la ausencia de políticas turísticas, sustentabilidad, planificación, inversiones, mantenimiento y control de las ordenanzas municipales dan como resultado que el turismo que supimos tener no lo supimos cuidar. La temporada anterior, con el desborde de las cloacas se cayeron varias reservas. Nada ha sucedido al respecto, sólo un amparo firmado por varios de nosotros, pero nada se avanzó.

Uno de los atributos que caracterizaban nuestro balneario era la seguridad y la tranquilidad, respecto de las grandes ciudades. En estos días, los hechos vandálicos han cambiado, roban a jóvenes y adultos mayores maltratándolos, golpeándolos. ¿Qué seguirá? A esto se suman sectores sin urbanizar, barrios totalmente abandonados, reglamentaciones y ordenanzas que no se cumplen, ni se hacen cumplir. Descontrol y favoritismos en habilitaciones, comercio, edificación. Las juntas vecinales (cosa atípica) trabajan en equipo y con todos, aun a pesar de las ausencias en las convocatorias que hacen de autoridades cuya responsabilidad es gestionar y solucionar las problemáticas de la comunidad. Alguno podrá decir “para mí, fue buena la temporada”, pero eso no es sustentable en el tiempo, debemos de entender que si no ganamos todos estamos perdiendo.

Miguel Ángel Alvarez

DNI 20.723.694