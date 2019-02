“Libertad o muerte”

La ausencia de palabras nos hace torpes a la hora de comprender a quienes nunca han de pronunciarlas. Gestos, conductas, hechos reemplazan a fonemas con la contundente certeza de lo irreversible, dejándonos un mensaje encriptado y negándonos toda posibilidad de darle respuesta. “Por los otros, por todos los iguales a mi, no vuelvas a hacerlo” resuena en la conciencia de quienes, frente a la yerta imagen de lo otrora vivo, podemos leerlos y que paradójicamente no fuimos los autores de la tragedia.

“Give me liberty, or give me death!” esa sentida y angustiada premisa con la que Patrick Henry encaminara a una sociedad a su emancipación, se dibuja en el último corcoveo de cada bagual no dispuesto a perder la dignidad de ser libre.

La Pampeana (2013), La Roseta (2013). Zorrito (2017), El Temblor (2017), Pampero (2019) son sólo algunos de los caballos rebeldes (reservados) que hallaron la muerte en una jineteada en Argentina, de una larga lista de muertes en los escasos cincuenta y tres años de vida de los Festivales de “Doma” y “Jineteada” celebrados en las provincias de Córdoba, Corrientes, Buenos Aires, La Pampa y Chubut.

Que la traducción a palabra de ese último y brioso ruego de tantas almas nobles se oiga fuerte entre los argentinos “No vuelvas a hacerlo”. No más jineteadas en Argentina.

Karina Zerillo Cazzaro

