Lo peor de la corrupción

Con el análisis desde una arista diferente sobre la corrupción se puede comprobar por qué faltan

u$s 200.000 millones, simplemente “mirando las villas miserias” que se generaron en muchos puntos de ésta y otras tantas provincias. En particular en Santa Cruz, otrora con un superávit importante. Recibieron y siguen recibiendo dinero del Estado, en su momento por regalías petroleras. Más de u$s 600 millones que desaparecieron en cuentas suizas. Hoy, con la obra pública destruida (rutas, redes gasíferas, cloacales, servicios de agua potable, energía, etc.), agentes del Estado cobrando como pueden y, por si fuera poco, en el ámbito educativo sólo en el 2017 hubo 115 días de paro. Pero más allá de lo que cada uno pueda pensar, la verdad es que: “La contracara de la corrupción es el hambre”. Muchos ciudadanos se quejan del endeudamiento del Estado, que hoy es de u$s 132.000 millones. Pero otra parte de la ciudadanía, creo que la mayoría, piensa que más allá del papel protagónico que tiene hoy la Justicia, que lamentablemente se ve en parte impedida de avanzar en el castigo a los culpables, y recién empieza, faltaría derogar la ley de fueros, la prisión domiciliaria, la tobillera electrónica –ambas por razones humanitarias–, el dos por uno, etc., y aprobar la ley de extinción de dominio o aplicar la expropiación de los bienes mal habidos. También habría que reducir drásticamente los tiempos de la Justicia, confirmación de sentencia en casación, Cámara y Corte Suprema, para evitar verdaderos papelones de juicios que duran 23 años. Erradicar la actividad narco, la corrupción en todas sus formas, y básicamente recuperar u$s 200.000 millones, y provocar una reforma educativa profunda apuntada a los niveles de los países de Primer Mundo. Puede ser un primer paso muy importante para refundar la República y volver a creer y crecer. Hay que pensar que “Cuando se camina sobre las baldosas de la verdad se construye el camino de la justicia”.

Silvano Giacolla Caruso

DNI 8.119.343