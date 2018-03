Los 90 héroes de Malvinas

Hoy leí gran parte de la historia de vida de los 90 soldados enterrados en Malvinas. La gran mayoría murió heroicamente peleando hasta el final, incluso hasta diez horas luego de la capitulación. En su gran mayoría conscriptos del Litoral. Me emocionó leer sus historias de vida y sus sueños. Argentinos humildes que en su mayoría estaban destinados a ser albañiles o peones, pero seguramente sin techo para ser felices. Otros, como mi cuñado Daniel Jukic en la pista de Ganso Verde, volaron por el aire en sus aviones y nada pudo recuperarse. Pienso en esas historias y me viene a la cabeza esta plaga de argentinos e inmigrantes limítrofes que se aprovecharon de la indecencia política argentina para vagar, de narcos, de militantes choripaneros berretas, de asaltantes que salen de las cárceles para seguir robando, de corruptos liberados y otros que disfrutan de fortunas mal habidas que nunca serán apresados, de exfuncionarios que cobran jubilaciones inmorales tras haber dejado al país en la pobreza y se ríen de quienes estudiamos y laburamos como burros y con impuestos financiamos su dolce far niente. ¡Qué triste es a veces ser argentino! Dr. Santiago Durán DNI 11.120.071